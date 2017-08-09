صورة .. هكذا تتعامل إسرائيل مع أنفاق المقاومة بعد اكتشافها

القدس المحتلة / سما /

كشف خبير أمني إسرائيلي، الطريقة والخطوات التي يعتمدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة وتتمكن "إسرائيل" من كشفها.



وقال الخبير الأمني الإسرائيلي البارز، يوسي ميلمان، في تغريدة له على "تويتر" : "هذه هي الطريقة التي تستخدم بعد اكتشاف الأنفاق وتدميرها".



وأوضح ميلمان، أنه "بعد اكتشاف النفق عبر الوسائل التكنولوجية أو الميكانيكية (المعدات الثقيلة وآلات الحفر) أو المعلومات الاستخباراتية، يتم استهدافه بالقصف من الجو".



وأضاف: "تقوم القوات بفحصه، ومن ثم يتم غلقه بكميات ضخمة من الخرسانة"، مرفقا صورة لعدة خلاطات كبيرة تحمل خرسانة في طريقها لإغلاق النفق وإتمام مهمة جيش الاحتلال.