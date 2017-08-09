جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة .. هكذا تتعامل إسرائيل مع أنفاق المقاومة بعد اكتشافها

الإثنين 15 يناير 2018 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. هكذا تتعامل إسرائيل مع أنفاق المقاومة بعد اكتشافها



القدس المحتلة / سما /

كشف خبير أمني إسرائيلي، الطريقة والخطوات التي يعتمدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة وتتمكن "إسرائيل" من كشفها.

وقال الخبير الأمني الإسرائيلي البارز، يوسي ميلمان، في تغريدة له على "تويتر" : "هذه هي الطريقة التي تستخدم بعد اكتشاف الأنفاق وتدميرها".

وأوضح ميلمان، أنه "بعد اكتشاف النفق عبر الوسائل التكنولوجية أو الميكانيكية (المعدات الثقيلة وآلات الحفر) أو المعلومات الاستخباراتية، يتم استهدافه بالقصف من الجو".

وأضاف: "تقوم القوات بفحصه، ومن ثم يتم غلقه بكميات ضخمة من الخرسانة"، مرفقا صورة لعدة خلاطات كبيرة  تحمل خرسانة في طريقها لإغلاق النفق وإتمام مهمة جيش الاحتلال.

#اسرائيل #انفاق #غزة
unnamed - Copy

أخبار ذات صلة

غزة

موقع عبري : إسرائيل لا تعرف كيف تتعامل مع قطاع غزة

دعتهم إسرائيل لرحلة مجانية فاخرة فأحرجوها.. هكذا تضامن نجوم هوليوود مع الفلسطينيين

سليماني

الحرس الثوري: جبهة المقاومة ستحرق إسرائيل بنيران الانتقام

IMG-20170809-WA0004

حماس : قصف مواقع المقاومة تمادي وتجاوز خطير تتحمل إسرائيل تبعاته

النحال- ارشيف

النحال: حماس تتعامل بوضوح تام وإرادة حقيقة في جولة المصالحة ونفذت ما طلب منها

غزة- ارشيبف

مصدر أمني يكشف عن اعتقال خلايا موجهة من إسرائيل للاخلال بأمن غزة وضرب المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

صور : محاولة اغتيال أحد كوادر حماس بتفجير سيارته في صيدا جنوبي لبنان

وفاة رجل وزوجته إثر اختناقهم بعد اشعال الفحم داخل منزلهم بمدينة غزة

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

الديمقراطية تكشف : فشل لجنتين لإقرار ورقة سياسية لجلسة المركزي

أمناء سر فتح في الضفة يقاطعون افتتاح المركزي بسبب قنصل امريكا

معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا

الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

القسام - حماس

معاريف: اسرائيل تدفع حماس الى الزاوية وردها على تدمير النفق سيقود لتصعيد يخرج عن السيطرة

نفق غزة - ارشيفية

فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد: سندمر كل أنفاق حماس الهجومية قبل نهاية 2018 وسنقلص قدراتها الاستراتيجية

المجلس المركزي

الرئيس: لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول "لا" لأي كان وتلقينا عرضا باعلان ابو ديس عاصمة لنا

الاتصالات الفلسطينية