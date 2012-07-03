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فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

الإثنين 15 يناير 2018 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية



القدس المحتلة / سما /

تباهى  ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي، بالتكنولوجيا الإسرائيلية الجديدة التي قادت الاحتلال، وفق زعمه، للكشف عن 3 أنفاق خلال الفترة الماضية، والتي تعتمد على عمل استخباراتي تكنولوجي علمي.

وأشار مردخاي إلى أن الاحتلال لديه معلومات عن أنفاق أخرى للمقاومة في قطاع غزة المحاصر وأن الكشف عن هذه الأنفاق سوف نسمع به تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "إسرائيل تملك قبة حديدة فوق الأرض وقبة تكنولوجية فولاذية تحت الأرض".

من جانبه  قال رئيس الحكومة الإسرائيلية  ، إنّه" يشيد بجنود جيش الدفاع الذين دمروا أمس نفقا إرهابيا آخر في غزة".

وأكد نتنياهو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج ومدروس الأنفاق الإرهابية التي حفرتها حماس وحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف، من الأفضل لهم "حماس والجهاد" ألا يعتدوا علينا.

#نتنياهو #نفق #غزة #مردخاي

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