فيديو.. برشلونة يفك نحس الانتويا بريمونتادا خيالية

وكالات / سما /

حقق برشلونة فوزاً ثميناً للغاية على حساب مضيفه ريال سوسييداد برباعية مقابل هدفين على ملعب آنويتا لحساب الجولة 19 من الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق ويليان خوسيه وخوان لوبيز في الدقيقتين 11 و34، قبل أن يسجل باولينيو هدف تذليل الفارق في الدقيقة 39 لمصلحة البلوجرانا.

وفي الشوط الثاني، أدرك لويس سواريز هدف التعديل للبرسا في الدقيقة 50، قبل أن يعود ويحرز هدف التقدم للكتلان في الدقيقة 71، أنهى ليونيل ميسي رباعية فريقه في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة جميلة جداً.

بهذه النتيجة، يُعيد برشلونة فارق الـ 9 نقاط مع أتلتيكو مدريد بوصوله إلى النقطة 51، بينما يتجمد رصيد الباسكيون عند النقطة 23 في المركز الخامس عشر.