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معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا

الأحد 14 يناير 2018 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا



القدس المحتلة/سما/

 قال مسؤولون كبار في واشنطن ان الرئيس الامريكي يعتزم تخفيض المساعدات الامريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين هذا العام الى النصف .

ووفقا لتقرير نقلته صحيفة معاريف فان ترامب سوف يدفع 60 مليون دولار فقط بدلا من 125 ملين دولار" للانروا.

ووفقا للمسؤولين في واشنطن فان الرئيس ترامب لم يتلق بعد القرار النهائي، ولكن يبدو أنه ينوي نقل فقط 60 مليون $ بدل -125 مقررة في الأصل ".

وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان "القرار ما زال قيد البحث وهناك مناقشات يجب ان تجرى".ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا وتحول 300 مليون دولار سنويا إلى خزائنها.

#الاونروا #ترامب #مساعدات

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