ليفربول يفوز على السيتي ويمنح هديةً البريميرليج

وكالات / سما /

سقط مانشستر سيتي بخسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أمام ليفربول بنتيجة (4-3) في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 23.

وبدأ ليفربول المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث تمكن من التقدم في النتيجة سريعاً عبر أليكس تشامبرلين في الدقيقة التاسعة، ليحافظ الريدز على تقدمهم في ظل ضغط هجومي كبير من مانشستر سيتي، إلى غاية الدقيقة 41 حيث تمكن الألماني ليروي ساني من إدراك التعادل للضيوف لينتهي الشوط الأول على ذلك.

وواصل ليفربول زحفه الهجومي خلال شوط المباراة الثاني، حيث تمكن روبرتو فيرمينو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل ساديو الماني الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقتين، فيما تكفل النجم المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 68، وفيما كانت المباراة تسير نحو نهايتها تمكن برناردو سيلفا من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 84، قبل أن يسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 90، لتنتهي المواجهة على نتيجة (4-3).

وبنتيجة اليوم يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 62 في الصدارة، فيما يرتقي ليفربول إلى المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويرفع رصيده إلى النقطة 47.