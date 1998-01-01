المؤسسة الأمنية الفلسطينية تنفي التنصت على هواتف قيادات وطنية ومواطنين

رام الله / سما /

نفت المؤسسة الامنية الفلسطينية ما يشاع من أخبار وصفتها بـ"مفبركة ومزورة" حول التنصت على المحادثات والمكالمات الهاتفية لبعض القيادات والمواطنين.

وقالت المؤسسة الامنية في بيان لها ان هذه الاشعات "ما هي إلا استمرار للمؤامرة التي تستهدف النظام السياسي ومؤسسته الأمنية وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وما تتعرض له من مؤامرة تستهدف تصفيتها".

وأكدت أن المواقع الإعلامية "المأجورة" التي تعمل بأجندات غير وطنية، وهدفها التخوين والتكفير وضرب صمود الشعب الفلسطيني ووحدة موقفه، لن تستطيع تحقيق أهدافها المشبوهة وحرف البوصلة .

واضاف :" وأن شعبنا وبكل مكوناته ومؤسساته الوطنية لقادر على إفشال كل هذه المؤامرات والتي ازدادت شراسة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع انعقاد المجلس المركزي في دورة طارئة وتاريخية للتصدي للمشاريع المشبوهة واتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز صمود شعبنا والمحافظة على مكتسباته الوطنية والتأكيد على التمسك بثوابته الوطنية".