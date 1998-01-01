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وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

الأحد 14 يناير 2018 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة



رام الله / سما /

أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، قراراً يقضي بإعادة 500 معلماً إلى عملهم في المحافظات الجنوبية.

وأوضح صيدم أن هذا القرار يأتي ضمن الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني بناءً على احتياجات المدارس بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية، مضيفاً أن هذا القرار يأتي ضمن المساعي الحثيثة للحفاظ على وحدوية العمل التربوي بين شطري الوطن بما يسهم في تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته بشكل شمولي.

وأشار الوزير إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤلاء المعلمين بغرض مراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، علماً أنه سيتم إعداد قائمة تتضمن أسماء هؤلاء المعلمين.

يُشار إلى أن هذا القرار سبقه عدة قرارات بإعادة مئات المعلمين والإداريين والفنيين إلى عملهم في مدارس المحافظات الجنوبية.

#صيدم #موظفين #مستنكفين

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