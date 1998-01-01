فسخ خطوبة شقيقته فقتله العريس!

غرائب و عجائب

لم يكن يتخيل عامل أن مجرد رفض خطوبة شاب تقدم لشقيقته سيكون سبباً في مقتله رمياً بالرصاص علي يد العريس المرفوض، تلك الواقعة شهدتها منطقة المنيب في محافظة الجيزة وبدأت الواقعة بمعركة بين شقيق العروس والمتهم عندما شاهد الأخير جارته تجلس بجانب خطيبها الجديد في حفل عائلي للإستعداد لخطوبتها على شاب آخر بعد فسخ خطوبتها من المتهم.

بادر المتهم "سالم.ك" بتوجيه السباب والشتائم إلى شقيق خطيبته السابقة من أجل إفتعال المشكلات والخلافات حتى ينهي بها عدم إكتمال حفل خطوبتها الجديدة ، لكن سرعان ما تحولت المشادات الكلامية إلى معركة أسرع المتهم إلى منزله وأحضر سلاح ناري "فرد خرطوش" واطلق منه أعيرة نارية في جسد المجني عليه "علي.ن" 26 سنة فلقي مصرعه في الحال وأصيبت شقيقة العروس الكبرى بطلق ناري في الصدر.

المتهم توجه و7 آخرين من عائلته إلى منزل خطيبته السابقة بالمنيب، وأطلقوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتل شقيقها بطلقتين في الرأس، وإصابة أختها الكبرى بطلق في الكبد، تم استخراجها عقب عملية جراحية استمرت 3 ساعات تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن فهمي، مدير مستشفى أم المصريين.

توصلت مباحث الجيزة إلى مرتكبي الواقعة وألقي القبض على المتهم ومعاونيه وتحرر محضراً بالواقعة أحاله اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة ، وكلفت المباحث النيابة بإعداد تحرياتها في الواقعة .