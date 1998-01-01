بلدية غزة تستخدم 7000 مترا من البلاط لصيانة الطرق

غزة / سما /

أعلن قسم الطرق بالإدارة العامة للهندسة والتخطيط في بلدية غزة أنه تم استخدام 7000 مترا من بلاط " الإنترلوك " في أعمال صيانة الطرق والشوارع في المدينة خلال العام 2017 ضمن جهود البلدية لتأهيل الطرق وصيانتها .

وأوضح القسم في تقريره السنوي أن أعمال الصيانة شملت نحو (1134) موقعا في مناطق وشوارع مختلفة من المدينة أبرزها: شارع الوحدة، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني، وشارع المنصورة بحي الشجاعية، وشارع بغداد، وشارع عون الشوا المعروف بشارع ( 8) في حي الزيتون، وشارع صلاح الدين، وشوارع أخرى في المدينة .

وبين أن الأعمال شملت أيضاً؛ بناء حجر جبهة بطول لصيانة الأرصفة بطول (482) متر طولي، وفرد 58 طنا من مادة الإسفلت لتوسعة الجهة الجنوبية من مفترق السرايا، وإنشاء وإزالة (52) مطبا لتخفيف حركة سرعة السيارات، وكذلك نقل ردم للطرق وإزالة رمال في (117) موقعا، وتسوية طرق ترابية في ( 300) موقع من المدينة .

وأكدت الدائرة أنها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقاً لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارين على الطريق، موضحة أن نقص كمية البلاط من يبطئ أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة .

وكانت بلدية غزة قد أكدت أن العديد من طرق وشوارع المدينة تحتاج لأعمال تطوير وصيانة ولكن نقص المواد اللازمة لذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يعيق جهود صيانة وتطوير تلك الطرق .

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من 100 مشروعا تطويرا في مجال الطرق والشوارع في مناطق مختلفة من المدينة لتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات وتخفيف الحركة عن شوارع أخرى في المدينة أبرزها شارع الرشيد ( البحر ) ، وشارع بغداد بحي الشجاعية، وشارع رقم ( 10) جنوب المدينة، وشارع جامعة الدول العربية في منطقة تل الهوا، وشوارع ومناطق عديدة في المدينة .

ولفتت البلدية إلى أنها تجري أعمال صيانة للطرق الرئيسة في المدينة والتي تعاني طبقاتها الإسفلتية من تأكل بسبب قدمها وهي تتواصل مع جهات داعمة ومانحة لإقرار مشاريع جديدة لتطوير تلك الطرق بشكل كلي .