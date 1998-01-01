الحمد الله يبحث مع المفوض العام للأونروا أخر التطورات

رام الله / سما /

شدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ضرورة خروج المجتمع الدولي بموقف واضح وصريح حول وضع وكالة الغوث، لا سيما تقديم ضمانات باستمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، دون أي تقليص او تقصير.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد في مكتبه برام الله، المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، حيث بحث معه اخر التطورات بخصوص تهديدات الولايات المتحدة بوقف التمويل المقدم للأونروا.

وحذر رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله من تهديدات الولايات المتحدة بتغيير سياستها في تمويل الأونروا، معتبرا أن ذلك يعتبر مساسا سافرا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وسيؤثر على استقرار الاوضاع في المنطقة بأكملها وليس فقط في فلسطين.

واشار الحمد الله على ان ما تقوم به الادارة الامريكية من مواقف بدءاً من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم تهديداتها بوقف المساعدات المقدمة للأونروا يهدف بشكل واضح لتصفية حقوق ابناء شعبنا، وابتزاز القيادة الفلسطينية للقبول بأية حلول للقضية الفلسطينية.