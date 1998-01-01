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الزكاة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع "أغنوهم عن السؤال"

الأحد 14 يناير 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت الإدارة العامة للزكاة المرحلة الأولى من مشروع اغنوهم عن السؤال والذي استهدفت 18 أسرة متعففة في قطاع غزة

واستفادت كل أسرة بمكاينة خياطة جديدة وذلك ؛ لإعانتهم على تحدي الظروف الصعبة التي يمر فيها المتعففين في قطاع غزة

وقال مدير الإدارة العامة للزكاة اسامة اسليم :"هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة للزكاة لأنه ينقل الأسر من خانة الحاجة إلى خانة الأسر المنتجة في قطاع غزة".

وأكد اسليم أن إدارته مستمرة في دعم الأسر الفقيرة بكافة السبل وان هذه تعد المرحلة الأولى من المشروع ، منوها الى ان الزكاة بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على ان يتم اختيار افضل الأسر للاستفادة من المرحلة الثانية وذلك بعد إعداد مقابلات شخصية لهم .

وقدمت الأسر المستفيدة شكرها للإدارة العامة للزكاة وعبرت عن سعادتها الغامرة من نتائج المشروع .

#الزكاة

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