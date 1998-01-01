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طائرة اسرائيلية كانت في اجواء المدينة

صور : محاولة اغتيال أحد كوادر حماس بتفجير سيارته في صيدا جنوبي لبنان

الأحد 14 يناير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : محاولة اغتيال أحد كوادر حماس بتفجير سيارته في صيدا جنوبي لبنان



بيروت / وكالات /

قالت مصادر أمنية أنّ سيارة  انفجرت في صيدا اليوم الاحد موضحة ان السيارة  كانت مفخخة وانفجرت بمجرد أن فتح محمد حمدان  الباب ونقل إلى المستشفى ولم يُصَب أحد سواه. 


و اكدت مصادر أمنية لبنانية ووسائل إعلام لبنانية انفجار سيارة بمدينة صيدا بجنوب لبنان.


واكد مراسل الميادين اصابة  القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان نتيجة محاولة اغتيال في مرآب منزله.



من جهته قال مسؤول حماس في صيدا ايمن شناعة ان المستهدف بـانفجار السيارة هو "محمد حمدان" أحد كوادر الحركة وإصابته طفيفة والأجهزة الأمنية تحقق في الأمر. 


وافادت قناة الميادين نقلا عن مصادر ميدانية فان طائرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء صيدا لحظة وقوع انفجار السيارة.


يتبع....

#اصابة #اسامة حمدان #شقيق #صيدا
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