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أحمد فهمي يكشف للمرة الاولى عن مرضه

الأحد 14 يناير 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد فهمي يكشف للمرة الاولى عن مرضه



وكالات / سما /

كشف الممثل المصري ​أحمد فهمي​ وللمرّة الأولى عن التجربة الصعبة التي مرّ بها نتيجة إصابته بمرض في القلب نتيجة عيب خلقي.


وجاء حديث فهمي هذا خلال إستضافته مؤخراً ضمن برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية المصرية سمر يسري حيث أشار إلى أن أصعب موقف مرّ به في حياته هو عندما لاحظ زيادة في وزنه بشكل كبير مع العلم أنه كان يحافظ على نظام غذائي سليم ويمارس الرياضة.

وأضاف أنه عندما ذهب إلى الطبيب لإستشارته قال له أنه مريض بالقلب ويتطلب إجراء عملية. وهذا ما حدث بالفعل حيث أنه ذهب إلى لندن لإجرائها.

وتابع أنه لم يخبر أحداً بهذا الأمر سوى زوجته أميرة، وأخبر والدتها قبل سفره بيوما واحدا. وقبل دخوله غرفة العمليات طلب من زوجته تصوير كل شيء قائلاً أن الطبيب حذره بأنه قد يتوفى أثناء الجراحة.

وختم بالقول حول هذا الموضوع أن ما إستفاد منه من خلال هذه التجربة هو قضائه وقتاً اطول مع من حوله.
#أحمد فهمي

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