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أخطاء لا بد أن تقع فيها كل عروس يوم زفافها

الأحد 14 يناير 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء لا بد أن تقع فيها كل عروس يوم زفافها



وكالات / سما /

تقع عديد من الفتيات يوم زفافهن في كثير من الأخطاء، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمكياج والشعر. إليكِ أبرز الأخطاء المتداولة بين العرائس يوم الزفاف، كما ذكرتها خبيرة الشعر والتجميل، أمينة شلباية خلال حلقات برنامجها "أنت أحلى".

1-أحمر الشفاه

تنسى العروس تعديل أحمل الشفاه خلال الزفاف، مما يقلل من أناقتها، لذلك من الأفضل وضع مثبت لأحمر الشفاه، لكي يبقى مكياجكِ على حاله.

2-كونسيلر مناسب

يجب تغيير لون "الكونسيلر" قبل يوم زفافك لأن البشرة تكون متعبة جراء الإرهاق، ومن الأفضل أن يكون على شكل كريم.

3- الإكثار من "الكونتورينج"

من الممكن أن تحددي الوجه بشكل خفيف وناعم، لإبراز تقاسيم الوجه بشكل خفيف.

4-رموش مبالغ فيها

من الأفضل عدم وضع رموش طويلة وكثيفة للعروس، لتظهر بشكل طبيعي يوم زفافها.

5-صبغه الشعر

كثير من العرائس يصبغن شعرهن في نفس يوم الزفاف، وهو ما يعتبر مجازفة كبيرة في حالة عدم الحصول على اللون المطلوب.

6-حمام الكريم

يوم الزفاف، تبالغ بعض السيدات في الاهتمام بشعرهن مما يسبب هبوط الشعر وعدم ثباته أثناء الزفاف.

7-فرد الشعر الكيراتين

يسبب الكيراتين رائحه نفاذة، ما يسبب الإحراج لك يوم زفافك.

#العروس #يوم الزفاف

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