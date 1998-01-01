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معلومات جديدة تكشف عن "باب الحارة" الجزء القادم

الأحد 14 يناير 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلومات جديدة تكشف عن "باب الحارة" الجزء القادم



عالم الفن

أكد مصدر إداري داخل شركة "ميسلون" السورية للإنتاج، أنّ نص مسلسل "باب الحارة" أصبح جاهزاً تقريباً، رافضاً "كشف اسم كاتب الأجزاء الجديدة".

وعن سبب الرفض قال المصدر: "إذا أعلنّا اسم الكاتب سيكون هناك تواصل بينه وبين الممثلين في أدوارهم، وسندخل في متاهات التعديل والتغيير بناءًا على طلب الممثلين وهو أمر يأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي اسم الكاتب لن يتم كشفه حتى يتم توزيع النص على الممثلين والذي سيكون خلال الأيام المقبلة".

وكشف المصدر بأنّ "الشركة ستصور جزأين من المسلسل وليس جزءًا واحدًا فقط، وأنّ الأجزاء الجديدة ستكون من إخراج ماجد قبراوي تحت إشراف المخرج بسام الملا".

وعن افتقاد قبراوي للخبرة كمخرج في عمل كـ"باب الحارة" قال المصدر: "ماجد موجود منذ الجزء الأول ضمن الفريق الإخراجي، وهو على اطّلاع بتفاصيل العمل وخفاياه كافة، كما أنّ المخرج بسام الملا سيكون موجودًا معه".

ولفت المصدر إلى أنّ "تصوير العمل سيبدأ منتصف شهر شباط المقبل".

وعن إمكان عودة النجم وائل شرف للمسلسل قال المصدر: "اعتقد أنّ وائل ربما لا يمانع في العودة ولكن على الأقل من الناحية الأخلاقية لا يمكن استبدال مصطفى سعد الدين، أما عودة وائل شرف لأداء شخصية العكيد معتز، فلا يمكن الحديث عنها إلا إذا اعتذر مصطفى عن متابعة الشخصية، وهذا يحتاج إلى حديث مع وائل شرف أولاً".

وأوضح المصدر أنّ "المسلسل بجزأيه الجديدين سيضم نجوم العمل الأساسيين الذين شاهدناهم، ومنهم: عباس النوري، وصباح الجزائري، ومصطفى الخاني، وميلاد يوسف، ومحمد خير الجراح، وشكران مرتجى، ورنا الأبيض، وغيرهم".

#باب الحارة

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