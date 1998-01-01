كارمن سليمان تنشر صورة طفلها لأول مرة!

وكالات / سما /

عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان، صورة لها برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد وطفلهما.

وفي الصورة، ظهرت سليمان وجاد وهما يحتضنان إبنهما الوحيد زين، الذي حرصا ألّا يُظهرا وجهه في الصورة.

كما وجّها له رسالة باللغة الإنكليزية، جاء فيها: "إلى طفلي، نريدك أن تعرف أنّك هديّة من الله. أنت طفلنا الأوّل والغالي، أوّل "كل شيء". نريدك أن تعرف أنّنا نحبّك كثيراً، وسنحبّك دائماً".

وأردفت كارمن: "نعرف أنّ العالم الخارجي ليس مسألة سهلة، لكن لا تخف من شيء، فسنكون الى جانبك دائماً. أصلّي أن تكبر وتصبح رجلاً قوياً وطيباً. فليحميك الرب".

وختمت: "أهلاً بك الى العالم يا زين. أمّك وأباك. اللهم احفظه لي ولوالده وبارك لي في عمره وأقر به عيني".