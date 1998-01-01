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شاشات غوغل تنطق قريبا!

الأحد 14 يناير 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاشات غوغل تنطق قريبا!



وكالات / سما /

في خطوة لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف، قامت غوغل مؤخرا بشراء شركة "Redux" البريطانية التي تطور تقنيات تجعل الشاشات تعمل كمكبرات الصوت.

وبالرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من "Redux"، إلا أن بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أكدت "أنها باعت أسهما لغوغل، في 13 من كانون الأول الفائت. كما أن الموقع الرسمي لها متوقف عن العمل حاليا، أما الصفقة حول بيع الأسهم لعملاق التكنولوجيا الأميركي فقد تمت في آب العام الفائت".

وفيما يتعلق ببعض ممتلكات هذه الشركة البريطانية وحساباتها وأسهمها، فكان قد ذكر في حسابها على شبكة "LinkedIn" سابقا أنها تملك أكثر من 178 براءة اختراع تتعلق بشؤون التقنيات الحديثة. وفي شهر آذار 2017، استطاعت أن تجذب استثمارات وتمويلا بنحو 5 ملايين دولار، من صندوق "Arie Capital" وغيره من المؤسسات المهتمة بالتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "Alphabet" القابضة المالكة لغوغل استحوذت في السنوات الأخيرة على الكثير من الشركات التي تطور تقنيات فريدة من نوعها، ومن المتوقع أن يساعدها استحواذها على "Redux" مؤخرا، على إنتاج هواتف قادرة على إصدار الأصوات من الشاشات، الأمر الذي لن يستلزم تزويد تلك الهواتف بمكبرات صوت، وسيوفر مساحة أكبر في الهاتف لتزويده ببطاريات أكبر وتقنيات قد تحسن من أدائه وقدراته بشكل ملحوظ.

#شاشات

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