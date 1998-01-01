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فندق من الثلج لا تذوبه الحرائق!

الأحد 14 يناير 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فندق من الثلج لا تذوبه الحرائق!



غرائب و عجائب

 تعرض فندق ثلجي في كندا إلى حريق يُعتقد أنه كان بسبب شمعة، لكن جدران وسقف الفندق المصنوعة بالكامل من قوالب ثلجية صمدت ولم تذب بسبب الحرارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية كندية، أن الفندق الواقع قرب مدينة كيوبيك، تعرض لحريق، نتج على الأغلب عن شمعة،  دون أن يصاب أحد بأذى، ولم يتعرض الفندق نفسه للضرر.

وكانت 13 من أصل 14 غرفة مشغولة في الفندق لحظة وقوع الحريق يوم الثلاثاء، لكن أحداً  لم يتعرض لإصابات، باستثناء اختناقات البسيطة بفعل الدخان، بحسب موقع كانوي الإلكتروني.

ولم تلحق أي أضرار بهيكل الفندق، بفضل غياب النوافذ فيه، ما جعل الدخان يحبس في الداخل فترة طويلة، وسيُغلق الفندق أياماً للتخلص من آثار الحريق.

#الثلج #فندق

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