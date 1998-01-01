تطبيق يُساعدك على اختيار ما ترتديه من خزانة ملابسك

وكالات / سما /

ماذا أرتدي اليوم؟.. ربّما يواجهك هذا السؤال يومياً، سؤال تقليدي في معظم الأوقات لا تجد له إجابة شافية ووافية، خصوصاً إن كنت تملك العديد من الخيارات في خزانة ملابسك.

يمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد الاستعانة بتطبيق Cloth Picker، للحصول على المساعدة في العثور على أفضل الملابس المناسبة كل يوم.

بعد تثبيت التطبيق، يجب على المستخدم إضافة الملابس إلى التطبيق ضمن تصنيفات مختلفة، ليقدم التطبيق لاحقاً الاقتراحات حول الملابس المناسبة، مراعياً الألوان والأقمشة وما إلى ذلك.

ويمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء مجموعات مفضلة من الملابس تتوافق مع مناسبات معينة، للوصول إليها بسرعة وسهولة عندما يتطلب الأمر ذلك.