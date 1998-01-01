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فاو-فولكسفاغن تكشف النقاب عن 9 طرازات جديدة للسيارات في 2018

الأحد 14 يناير 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاو-فولكسفاغن تكشف النقاب عن 9 طرازات جديدة للسيارات في 2018



وكالات / سما /

 تعتزم شركة (فاو-فولكسفاغن) الصينية الألمانية المشتركة لصناعة السيارات، طرح تسعة طرازات جديدة للسيارات هذا العام للمساعدة في تحقيق مستهدفها السنوي من المبيعات والبالغ 2.1 مليون وحدة.

ومن بين الطرازات الجديدة (أودي كيو2) و (أودي كيو5) واثنتان من السيارات الرياضية بعلامة فولكسفاغن.

وستشرع الشركة في إنتاج سيارات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربية هذا العام، وستقوم في 2020 بطرح 10 طرازات جديدة من سيارات الطاقة النظيفة.

وبشكل رئيسي تنتج شركة (فاو-فولكسفاغن)، التي تأسست في عام 1991، سيارات أودي وفولكسفاغن في الصين. وحققت مبيعات المجموعة من السيارات رقما قياسيا تجاوز المليوني وحدة في 2017، بزيادة 5 في المئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع تأسيس خمس قواعد إنتاجية لشركة (فاو-فولكسفاغن) في الصين وتشغيلها هذا العام، بهدف إنتاج ثلاثة ملايين سيارة بحلول 2020.

#فولكسفاغن

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