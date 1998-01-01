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أصغر جزيرة مأهولة في العالم

الأحد 14 يناير 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصغر جزيرة مأهولة في العالم



غرائب و عجائب

قال موقع "تلغراف" البريطاني إن معظم زوار نيويورك يعرفون جزيرة مانهاتن، لكنهم لم يسمعوا أبدا بجزيرة صغيرة تتواجد بالساحل الشمالي لأميركا ومساحتها توازي حجم ملعب للتنس.

وذكرت "تلغراف" أن الجزيرة قريبة من قرية "ألكسندرية باي"، وتعرف باسم "روم آيلند" أو "غرفة الجزيرة".

وتضم "روم آيلند" منزلا واحدا وشجرة وشاطئ صغير، مما يجعلها أصغر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم.

وكانت الجزيرة، مساحتها 30 ألف قدم مربع (حوالي 2500 متر)، يطلق عليها اسم "هوب آيلند" قبل أن يتم شراءها عام 1950 من قبل عائلة سيزيلاند الغنية.

واشترت عائلة سيزيلاند الجزيرة من أجل بناء منزل صغير لقضاء العطلات فيه.

يشار إلى أن هذه الجزيرة هي واحدة من 1864 من الجزر الواقعة على نهر سانت لورانس في نيويورك، والتي تشكل "جزر ألف"، الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

#جزيرة

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