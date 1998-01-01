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الحمد الله يستقبل الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب

الأحد 14 يناير 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء أحمد الربعي بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء د. محمد الجبريني ورئيس وحدة العلاقات العربية والدولية العقيد د. محمود صلاح الدين.

وبحث رئيس الوزراء مع الأمين العام المساعد عدداً من القضايا المتعلقة بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة.

واعرب الحمد لله عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الأمني المنشود بين جميع أعضائه بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية.

هذا وسلم اللواء الربعي دولة رئيس الوزراء خلال اللقاء دعوة للمشاركة في اجتماعات الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

#الحمد الله

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