اتحاد الكرة يختتم المعسكر التدريبي لحكام النخبة

اختتم الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، معسكر حكام النخبة، بتنظيم من دائرة الحكام، بحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد، ورئيس لجنة الحكام الدكتور وليد خنفر، وعضو اللجنة المركزية رافع أبو مرخية، ومدير دائرة الحكام حسام الحسين، بمشاركة حكام دوري الاحتراف والاحتراف الجزئي.

وقال اللواء الرجوب إن تطوير الحكم الفلسطيني من واجبات ومسؤوليات الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مضيفاً انه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل مدرسة خاصة بالحكام، وبذل كل الجهد لتطوير جسم التحكيم الفلسطيني.

بدوره أعرب حسام الحسين مدير دائرة الحكام أن كل ما تم تطويره وتقديمه في جسم التحكيم الفلسطيني، ناتج عن الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد والأمين العام للإتحاد عمر أبو حاشيه، منوهاً أن خمسة من حكام فلسطين قد وصلوا الى النخبة الآسيوية ومن المقرر مشاركتهم لأول مرة في الشهر الثالث من العام الجاري.

واختتم المعسكر في اليوم الأخير، بورشة عمل لمقيمين الحكام والتي تخللها عرض لأهم التحديات والصعوبات في مرحلة الذهاب، فيم تم دراسة ومناقشة سبل تطوير الحكم الفلسطيني.

وشارك في إلقاء المحاضرات كل من مهيوب الصادق ومصطفى عويضة وثائر دراغمة وحسام الحسين ومحاضر اللياقة البدنية إبراهيم غروف.

ويذكر أن المعسكر قد أقيم على مدار أربعة أيام، خضع فيها المشاركين لبرنامج نظري مكثف يركز على آخر المستجدات والتوضيحات على قانون اللعبة الجديد وعدة اختبارات نظرية، وفيما يخص الجانب العملي، فقد خاض الحكام تدريبات صباحية ومسائية مكثفة، ليختتم المعسكر باختبار اللياقة البدنية حسب الشروط الدولية.