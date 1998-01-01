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اليونايتد يمنح سانشيز عرضاً لا يمكن رفضه

الأحد 14 يناير 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يمنح سانشيز عرضاً لا يمكن رفضه



وكالات / سما /

قدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً لا يصدق ولا يمكن رفضه للتشيلي أليكسيس سانشيز نجم آرسنال من أجل إقناعه بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد في يناير الحالي.

مانشستر يونايتد يريد تعطيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وسانشيز حول الانتقال إلى صفوفهم في الصيف المقبل، وذلك من خلال تقديم عرض استثنائي له في يناير الحالي.

ويريد مانشستر يونايتد جعل سانشيز الأعلى أجراً بين لاعبي الدوري الإنجليزي بحيث سيحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي ما يعادل 18.2 مليون جنيه استرليني سنوياً، ليصبح من أعلى 5 لاعبين أجراً في العالم.

ونوهت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن عرض مانشستر اليونايتد المجنون لسانشيز يشمل على فسخ عقده في يناير الحالي عبر دفع 30 مليون جنيه إلى آرسنال.

وفي حال التعاقد مع سانشيز في الصيف الحالي فإن مانشستر يونايتد لن يتعاقد مع جاريث بيل أو أنطوان جريزمان أو باولو ديبالا في الصيف، وذلك بناءً على تصريحات جوزيه مورينيو في هذا الشأن.

#مانشستر يونايتد

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