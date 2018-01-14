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الدفاع المدني يتعامل مع 325 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الأحد 14 يناير 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 325 حادث منها 61 حادث حريق و264 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 14/1/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء إمتدت وطالت ممتلكات المواطنين ، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي وإعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز وغيرها .

وأضاف التقرير أن معظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين ومعالجة وإحتواء تسرب غاز منزلي والتعامل مع حالات تقديم مساعدة خلال التأثر بالمنخفض الجوي من إزالة أشجار وعوائق ولوحات إعلانية وتصريف مياه وإنقاذ ممتلكات وغيرها ، فكانت الإصابات لعدد من المواطنين في حوادث سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 862 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1741 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 124 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد عدة دورات تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها .

#الدفاع المدني

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