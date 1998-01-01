جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامير علي يمشي ويصفق لجمهور الوحدات بعدما رسم كلمة”عهد”

الأحد 14 يناير 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامير علي يمشي ويصفق لجمهور الوحدات بعدما رسم كلمة”عهد”



عمان / وكالات /

شوهد الامير الهاشمي الاردني علي بن الحسين يترجل ماشيا ويقطع المسافة بين جهتين لملعب كرة القدم لتحية جمهور فريق الوحدات بعدما كتب بلوحة عملاقة على المدرجات كلمة”عهد” بهدف توجيه التحية للمناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي.


 وخلال مباراة تضامنية بكرة القدم بين فريق الوحدات ونادي الهلال المقدسي شاهد كبارالضيوف الامير علي  يتحرك من صالة كبار الزوار وينزل المدرجات ويواجه جمهور الدرجة الثالثة في الملعب شرقي العاصمة عمان لتوجيه التحية للفتاة عهد التميمي.


وكان الامير علي قد غرد بصورة شهيرة  سائلا نتنياهو وترامب ما اذا كان الجيش الاسرائيلي خائف من الفتاة عهد التميمي.


وكتاب جمهور الوحدات مفردة عهد كبيرة بالالوان وسط المدرج فما كان من الامير إلا ان زار الجمهور وصفق له

#الامير علي #الوحدات #عهد #جمهور

أخبار ذات صلة

20 مخططا لالاف الوحدات الاستيطانية على طاولة بلدية الاحتلال في القدس اليوم

احمد الطيبي

فيديو: خلال مباراة مع الهلال المقدسي: جمهور الوحدات يأمر الطيبي عدة مرات بالوقوف ..لماذا؟

أبو عبيدة- ارشيف

كلمة الفصل تكمن في ظهور الملثم.. متى سيتحدث ؟

اوباما - ارشيف

اوباما في كلمة وداعية : ستكون دولة واحدة بها ملايين الفلسطينيين من دون مواطنة

محمد دحلان

دحلان في كلمة له بالمجلس التشريعي: هناك تفاهمات مع حماس ولكننا في بداية الطريق

السيسي

السيسي يوجه كلمة عبر الفيديو كونفرانس لحكومة الوفاق خلال اجتماعها بغزة

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي في الكابنيت يهدد السنوار بالاغتيال

عماد العلمي وغيبوبة الغياب ..د. أحمد يوسف

تل ابيب تعترف: حزب الله رصد مكالمات طيّاري سلاح الجوّ مكّنته من تنفيذ “مجزرة” الأنصاريّة

الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

﻿ الرئيس الأمريكي لا يعرف "إسرائيل" ومحب لنتنياهو .. "بلطجي وزير نساء "

هنية : اجتماع "المركزي" سيتحول إلى منصة خطابة

أردوغان: امريكا ارسلت الاف شاحنات السلاح للاكراد وسنسحقهم في عفرين

الأخبار الرئيسية

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

عباس - ارشيف

المركزي يبدا اجتماعاته اليوم في رام الله وحماس والجهاد تقاطعان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

المصالحة

معاريف العبرية : " المصالحة فشلت و المريض استفاق

الاتصالات الفلسطينية