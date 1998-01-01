الامير علي يمشي ويصفق لجمهور الوحدات بعدما رسم كلمة”عهد”

عمان / وكالات /

شوهد الامير الهاشمي الاردني علي بن الحسين يترجل ماشيا ويقطع المسافة بين جهتين لملعب كرة القدم لتحية جمهور فريق الوحدات بعدما كتب بلوحة عملاقة على المدرجات كلمة”عهد” بهدف توجيه التحية للمناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي.



وخلال مباراة تضامنية بكرة القدم بين فريق الوحدات ونادي الهلال المقدسي شاهد كبارالضيوف الامير علي يتحرك من صالة كبار الزوار وينزل المدرجات ويواجه جمهور الدرجة الثالثة في الملعب شرقي العاصمة عمان لتوجيه التحية للفتاة عهد التميمي.



وكان الامير علي قد غرد بصورة شهيرة سائلا نتنياهو وترامب ما اذا كان الجيش الاسرائيلي خائف من الفتاة عهد التميمي.



وكتاب جمهور الوحدات مفردة عهد كبيرة بالالوان وسط المدرج فما كان من الامير إلا ان زار الجمهور وصفق له