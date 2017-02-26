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ريال مدريد يقدم أسوأ مرحلة ذهاب منذ زمن بعيد

الأحد 14 يناير 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقدم أسوأ مرحلة ذهاب منذ زمن بعيد



وكالات / سما /

يقدم ريال مدريد الإسباني مستوى من أسوأ ما يكون في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، حيث تلقى الفريق هزيمة جديدة أمام فياريال بهدفين دون رد أمس السبت.

وتسمر رصيد ريال مدريد عند النقطة 32 في المركز الرابع من الدوري الإسباني خلال 18 جولة خاضها في المسابقة، وهو أسوأ رصيد حصل عليه في أول 18 مباراة له من الليجا منذ موسم 052006.

ريال مدريد حقق 30 نقطة فقط في أول 18 مباراة خاضها خلال موسم 052006 ، مثلما حقق 32 نقطة في نفس العدد من المباريات موسم 012002 ، وأنهى كلا الموسمين بدون أن ينافس فعلياً على لقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 19 نقطة في حال تحقيق الأخير الانتصار على حساب ريال سوسيداد في معقله أنويتا الليلة، لكن الريال يبقى يملك مباراة مؤجلة ضد ليجانيس.

#ريال مدريد #النقاط #الدوري الاسباني

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