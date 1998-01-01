جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوزان لخدمات رفح وشباب جباليا بدوري الممتازة

الأحد 14 يناير 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان لخدمات رفح وشباب جباليا بدوري الممتازة



رفح / سما /

حقق فريق خدمات رفح "الأخضر" فوزا ثمينا على نظيره هلال غزة بثلاثية نظيفة مساء السبت، في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات المرحلة 12 (الأولى إيابا) من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" علاء إسماعيل "هدفان" في الدقيقتين 43، و46 على التوالي، ومحمد الجرمي بالدقيقة 89، علماً أن محمد عبيد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها حارس الخدمات عطايا جودة.

وبهذه النتيجة، رفع "الأخضر" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة بالمركز السابع، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي أشرف زملط للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، وخالد بدير للخطوط، وأمين عويص رابعاً.

وشهد ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، تفوق شباب جباليا "ثوار الشمال" على اتحاد خانيونس "الطواحين" بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف داوود بالدقيقة 37، على الرغم من طرد الحكم لزميله مؤمن زيدان في الدقيقة 32 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ووصل رصيد "الثوار" إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وبقي رصيد "الطواحين" 9 نقاط بالمركز 11، وقبل الأخير "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف أمام القادسية، وخلف أهلي غزة.

وقاد اللقاء تحكيمياً: نادر الحجار للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، ومحمد خطاب للخطوط، والدولي سامح القصاص رابعاً.

#خدمات رفح #شباب جباليا

أخبار ذات صلة

thumb (1)

فوزان لخدمات جباليا والاستقلال بدوري الثانية

thumb (2)

فوزان لخدمات رفح وشباب البريج بكأس السلة

thumb (1)

فوزان لخدمات رفح والبريج بدوري السلة

thumb (1)

فوزان لخدمات البريج ورفح بدوري السلة

thumb (2)

فوزان لخدمات البريج ورفح بدوري السلة

خدمات البريج

فوزان لخدمات البريج والمغازي بدوري السلة

الأكثر قراءة اليوم

معاريف العبرية : " المصالحة فشلت و المريض استفاق

عماد العلمي وغيبوبة الغياب ..د. أحمد يوسف

تل ابيب تعترف: حزب الله رصد مكالمات طيّاري سلاح الجوّ مكّنته من تنفيذ “مجزرة” الأنصاريّة

﻿ الرئيس الأمريكي لا يعرف "إسرائيل" ومحب لنتنياهو .. "بلطجي وزير نساء "

الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

رفض الاعتراف بالفساد وعرض التبرع.. كشف خفايا محادثات التسوية مع الوليد بن طلال

أردوغان: امريكا ارسلت الاف شاحنات السلاح للاكراد وسنسحقهم في عفرين

الأخبار الرئيسية

انفجار سيارة في مدينة صيدا

صور : محاولة اغتيال أحد كوادر حماس بتفجير سيارته في صيدا جنوبي لبنان

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

عباس - ارشيف

المركزي يبدا اجتماعاته اليوم في رام الله وحماس والجهاد تقاطعان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية