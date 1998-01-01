هاري كين يدخل التاريخ بتحقيقه 3 أرقام مميزة

وكالات / سما /

واصل هاري كين مهاجم توتنهام عروضه المميزة بعد تسجيله هدفين في شباك إيفرتون خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب وايت هارت لين وانتهت بفوز السبيريز برباعية نظيفة.

وحقق هاري كين مجموعة من الأرقام المميزة بثنائيته اليوم أهمها أنه أصبح الهداف التاريخي لتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 98 هدف، محطماً رقم تيدي شيرنجهام صاحب 97 هدف.

كذلك أصبح هاري كين ثالث لاعب في تاريخ البريميرليج يتمكن من تسجيل 20 هدف أو أكثر في 4 مواسم متتالية، فعلها قبله تيري هنري وآلان شيرر فقط.

وابتعد هاري كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 20 هدف، ليوسع الفارق مع النجم المصري إلى محمد صلاح الذي يملك 17 هدف، كذلك يتصدر هاري كين سباق الحذاء الذهبي بالشراكة مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.