سببان وراء رغبة نيمار في مغادرة سان جيرمان

وكالات / سما /

لا حديث في الصحف العالمية إلا عن رغبة نيمار دا سيلفا في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أشهر قليلة فقط من انضمامه إلى النادي الباريسي قادماً من برشلونة كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم .

ووفقاً لبرنامج ” خوغونيس ” الإسباني ، فإن هناك سببان رئيسيان وراء رغبة نيمار دا سيلفا في مغادرة فرنسا ، حيث يتمثل السبب الأول في كون الطقس بباريس بارد جداً وهو ما لا يحبذه النجم البرازيلي .

أما السبب الثاني فهو ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي ، حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول بفارق كبير عن موناكو ، فضلاً عن سهولة الفوز بالمباريات ، وهو ما يقلل من نسبة المتابعة للمباريات من طرف الجماهير .

وأوضح البرنامج الإسباني ، أن أقارب نيمار دا سيلفا تواصلوا مع النادي الباريسي وأبلغوه برغبة اللاعب السابق في البلاوجرانا بمغادرة فرنسا في اتجاه أحد الأندية الكبيرة في أوروبا