نابلس: الاحتلال يقتحم قرى ويستولي على تسجيلات لكاميرات مراقبة

نابلس - سما -

افادت مصادر امنية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأحد عدة قرى في محيط مدينة نابلس، واستولت على كاميرات مراقبة من عدة أماكن فيها.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرى برقة، وبيت امرين، وياصيد، واستولت على كاميرات مراقبة من منزل المواطن محمود سامي حجة من برقة، والكاميرات الخاصة بمحل أحمد سمارة في بيت امرين، كما استولت على تسجيل كاميرات محطة المحروقات الواقعة بين ياصيد وعصيرة الشمالية.

وتاتى حملة مصادرة تسجيلات كاميرات فى وقت قامت قوات الاحتلال ايضا بمصادرة تسجيلات لكاميرات المراقبة بمدينة جنين.