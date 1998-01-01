جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويستولي على أجهزة مراقبة بجنين

الأحد 14 يناير 2018 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين - سما -

افادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت  فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة جنين وبلدة اليامون، واستولت على أجهزة مراقبة من مقهى في قباطية .

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن جميل نجم (24 عاما)، الذي يعمل مدرسا في تربية قباطية، والشاب وقاص عدنان سباعنة بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما في حي السكة والحي الشرقي.

وفي بلدة اليامون، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسلام فواز سمار (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه .

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة  "استراحة ومقهى عكا" عند مدخل قباطية- دوار الشهداء، واستولت على أجهزة وكاميرات المراقبة فيه وجميع أجهزة المراقبة التي كانت موجودة في المنشآت الواقعة على شارع جنين- نابلس.

 

#جنين #استيلاء #اليامون

أخبار ذات صلة

عزام سلهب - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة بينهم النائب في التشريعي عزام سلهب

اعتقال -ارشيفية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من عائلة واحدة في طولكرم و يستولي على مبالغ مالية

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة ويزعم العثور على ورشة تصنيع سلاح في نابلس

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

قصف غزة -ارشيفية

طائرات الاحتلال تقصف اهدافا في قطاع غزة واصابة 4 مواطنين بجراح

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة فجرا

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي في الكابنيت يهدد السنوار بالاغتيال

عماد العلمي وغيبوبة الغياب ..د. أحمد يوسف

تل ابيب تعترف: حزب الله رصد مكالمات طيّاري سلاح الجوّ مكّنته من تنفيذ “مجزرة” الأنصاريّة

الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

﻿ الرئيس الأمريكي لا يعرف "إسرائيل" ومحب لنتنياهو .. "بلطجي وزير نساء "

هنية : اجتماع "المركزي" سيتحول إلى منصة خطابة

أردوغان: امريكا ارسلت الاف شاحنات السلاح للاكراد وسنسحقهم في عفرين

الأخبار الرئيسية

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

عباس - ارشيف

المركزي يبدا اجتماعاته اليوم في رام الله وحماس والجهاد تقاطعان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

المصالحة

معاريف العبرية : " المصالحة فشلت و المريض استفاق

الاتصالات الفلسطينية