جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويستولي على أجهزة مراقبة بجنين

جنين - سما -

افادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة جنين وبلدة اليامون، واستولت على أجهزة مراقبة من مقهى في قباطية .

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن جميل نجم (24 عاما)، الذي يعمل مدرسا في تربية قباطية، والشاب وقاص عدنان سباعنة بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما في حي السكة والحي الشرقي.

وفي بلدة اليامون، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسلام فواز سمار (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه .

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة "استراحة ومقهى عكا" عند مدخل قباطية- دوار الشهداء، واستولت على أجهزة وكاميرات المراقبة فيه وجميع أجهزة المراقبة التي كانت موجودة في المنشآت الواقعة على شارع جنين- نابلس.