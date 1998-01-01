جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الإحتلال يجري تدريبات جديدة لمحاكاة الحرب

الأحد 14 يناير 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يجري تدريبات جديدة لمحاكاة الحرب



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع والا العبري  مساء  السبت، عن إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات جديدة لمحاكاة وقوع حرب على الجبهة الشمالية.


وقال الموقع العبري، إن الكتيبة 101 في سلاح المظليين أجرت مؤخرا تدريبات في عمق المناطق الحرشية والجبلية بالجليل الأعلى.


وبحسب موقع "والا"  تضمنت التدريبات، المسير لعشرات الكيلومترات، والنوم بالعراء ليلا، بدون طعام أو شراب، والتدرب على الحصار في عمق مناطق العدو.


ووفقا لموقع "والا" العبري الذي نشر التقرير، فإن هدف هذه التدريبات هو تدريب الجنود على التحمل والصبر، لفترات طويلة، في حين انقطاع الاتصال معهم، داخل عمق مناطق العدو، خلال عمليات القتال.


ونقل الموقع عن قائد الكتيبة 101 المقدم "إلعاد سوسان" قوله: "دربنا الجنود على الانقطاع عن الامداد اللوجستي: مضيفا: لقد كان عليهم التأقلم مع الذخيرة والطعام التي أحضروها معهم، والتعود على الانقطاع عن الإمدادات اللوجستية لمدة أسبوع أو أكثر".

#الاحتلال #تدريبات #حرب

أخبار ذات صلة

احتلال - ارشيف

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مطار بن غريون اليوم

مخابرات الاحتلال

الامن الداخلي في غزة يحذر المواطنين من اجراءات جديدة لمخابرات الإحتلال

محللون: تقرير الحرب على غزة.. تحريض لحرب جديدة أكثر تدميراً

تدريبات في لواء المظليين الأضخم منذ 18 عام استعدادا للحرب المقبلة مع غزة

حرب في غزة - ارشيف

تدريبات إسرائيلية لإنقاذ جنود من تحت الأنقاض وتحاكي حرباً في عمق قطاع غزة

الشهيد أبو ثريا

جيش الإحتلال يفتح تحقيقا في ظروف استشهاد المقعد أبو ثريا

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي في الكابنيت يهدد السنوار بالاغتيال

عماد العلمي وغيبوبة الغياب ..د. أحمد يوسف

تل ابيب تعترف: حزب الله رصد مكالمات طيّاري سلاح الجوّ مكّنته من تنفيذ “مجزرة” الأنصاريّة

الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

﻿ الرئيس الأمريكي لا يعرف "إسرائيل" ومحب لنتنياهو .. "بلطجي وزير نساء "

هنية : اجتماع "المركزي" سيتحول إلى منصة خطابة

أردوغان: امريكا ارسلت الاف شاحنات السلاح للاكراد وسنسحقهم في عفرين

الأخبار الرئيسية

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

عباس - ارشيف

المركزي يبدا اجتماعاته اليوم في رام الله وحماس والجهاد تقاطعان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

المصالحة

معاريف العبرية : " المصالحة فشلت و المريض استفاق

الاتصالات الفلسطينية