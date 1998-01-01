جيش الإحتلال يجري تدريبات جديدة لمحاكاة الحرب

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع والا العبري مساء السبت، عن إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات جديدة لمحاكاة وقوع حرب على الجبهة الشمالية.



وقال الموقع العبري، إن الكتيبة 101 في سلاح المظليين أجرت مؤخرا تدريبات في عمق المناطق الحرشية والجبلية بالجليل الأعلى.



وبحسب موقع "والا" تضمنت التدريبات، المسير لعشرات الكيلومترات، والنوم بالعراء ليلا، بدون طعام أو شراب، والتدرب على الحصار في عمق مناطق العدو.



ووفقا لموقع "والا" العبري الذي نشر التقرير، فإن هدف هذه التدريبات هو تدريب الجنود على التحمل والصبر، لفترات طويلة، في حين انقطاع الاتصال معهم، داخل عمق مناطق العدو، خلال عمليات القتال.



ونقل الموقع عن قائد الكتيبة 101 المقدم "إلعاد سوسان" قوله: "دربنا الجنود على الانقطاع عن الامداد اللوجستي: مضيفا: لقد كان عليهم التأقلم مع الذخيرة والطعام التي أحضروها معهم، والتعود على الانقطاع عن الإمدادات اللوجستية لمدة أسبوع أو أكثر".