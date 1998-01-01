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نقيب الصحفيين المصريين: سنُحيل أي مطبِّع مع إسرائيل للجنة التأديب

الأحد 14 يناير 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب الصحفيين المصريين: سنُحيل أي مطبِّع مع إسرائيل للجنة التأديب



رام الله / سما/

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصريين، إن الرأي العام الغالب في مصر وغيرها من الدول العربية، يدرك مدى أهمية القضية الفلسطينية وحيويتها بالنسبة للمنطقة.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن موقف نقابة الصحفيين في القضايا العربية واضح، فنحن نرفض التطبيع، والنقابة تحيل أي مطبِّع إلى لجنة التأديب.

وكان سلامة، أكد إنه من الضروري أن يكون للشعوب كلمتها وتوجهها بجانب كلمة وتوجه الحكومات فيما يخص ملف القدس، فنحن أمام قضية مصيرية.

وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشؤون العربية بالنقابة اليوم السبت، وذلك لعرض استطلاع الرأي العام الدولي عن قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالتعاون مع المركز المصري لأبحاث استطلاع الرأي "بصيرة"، أن مصر قادت مجلس الأمن منذ اللحظة الأولى لموقف تاريخي كان به 14 دولة ضد دولة واحدة، فضلا عن قرار مهم جدًا أيدته 129 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي نحن أمام دولة لها موقف واضح في هذا الملف وشعب واعِ يدرك أهمية هذه القضية.

وأوضح "إننا كنقابة الصحفيين كان لنا موقف محدد", وتابع "منذ البداية بشأن هذه القضية هناك لجنة التأديب لكل من يطبّع مع الاحتلال".

#عبد المحسن سلامة #نقيب الصحفيين #مصر #التطبيع

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