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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

السبت 13 يناير 2018 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف بساعات متأخرة من الليل، موقعا قرب معبر كرم أبو سالم شرق محافظة رفح في قطاع غزة المحاصر. وقال موقع هارتس ان الطيران الاسرائيلي قصف بالصواريخ نفقا هو الرابع خلال 3 اشهر قرب معبر كرم ابو سالم ,

ويأتي ذلك بعد دقائق من إعلان سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة المحاصر، منذ صباح يوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك لدوافع أمنية.

وحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه وبعد تقدير الموقف تقرر ألا يتم افتتاح معبر كرم أبو سالم صباح يوم الأحد، لعبور البضائع وإنه جرى ابلاغ الجانب الفلسطيني بذلك".

وأضاف البيان: "لقد أطلع منسق أعمال الحكومة في المناطق الضابط يواف مردخاي، الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بالأمر".

من جانبه، أكد رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بقرار إغلاق معبر كرم أبو سالم صباح يوم الأحد لدواعي أمنية.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم يعتبر الشريان الرئيسي لدخول البضائع لقطاع غزة. ويوميا، يمر أكثر من 500 شاحنة من المعبر لنقل البضائع من الضفة الغربية ومن إسرائيل إلى غزة.

#كرم ابو سالم #طائرات #غزة #قصف

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