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تكتل "لبيد كحلون" يطيح بنتنياهو

السبت 13 يناير 2018 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكتل "لبيد كحلون" يطيح بنتنياهو



عرب 48

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات للكنيست والذي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم السبت، أن رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، بحال تحالف مع كتلة "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سيتمكن من الحصول على 29 مقعدا ومن التغلب والإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه.

وحسب استطلاع الرأي، في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل تكتل "لبيد كحلون" على 29 مقعدا مقابل 25 سيحصل عليها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، بينما "المعسكر الصهيوني" برئاسة أفي غباي يواصل التراجع وسيحصل على 16 مقعدا

وفي استطلاع الرأي الذي أعلنت عن نتائجه ضمن برنامج "لقاء الصحافة" وتحدث عن تكتل وتحالف بين "يش عتيد" و"كولانو"، فإن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدا، بينما حزب "البيت اليهودي" سيحصل على 11 مقعدا، فيما سيحصل "يهدوت هتوارة" وحزب "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد كل حزب، كما وسيحصل حزب "شاس" على 6 مقاعد"، بينما حزب "ميرتس" سيحافظ على قوته بحصوله على 5 مقاعد.

وفحص استطلاع الرأي لمن سيصوت الجمهور بحال تم الحفاظ على الخريطة السياسية والحزبية كما هي عليه بهذه الأيام، فإن حزب الليكود سيحصل على 25 مقعدا (30 مقعدا في الكنيست الحالي)، و"يش عتيد" سيحصل على 24 (11 مقعدا اليوم)، بينما "المعسكر الصهيوني" سيفوز بـ16 (24 مقعدا اليوم).

#لبيد #كحلون #نتنياهو

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