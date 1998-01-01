تشيلسي يتعادل سلبياً مع ليستر سيتي المقاتل

وكالات / سما /

فشل تشيلسي في تحقيق الفوز على ليستر سيتي بعد الاستسلام للتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي لعب منقوص العدد بسبب طرد اللاعب تشيلويل في الشوط الثاني ومع ذلك في أكثر من 20 دقيقة فشل تشيلسي في استغلال الأفضلية العددية.

ويرتفع رصيد تشيلسي لـ 47 نقطة بهذه التنتيجة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الوصيف، ويرتفع رصيد ليستر سيتي لـ 31 نقطة في المركز الثامن.

وفي باقي مباريات الجولة:

فاز وست هام برباعية مقابل هدف واحد على هادرسفيلد تاون، تعادل واتفورد مع ساوثامبتون بنتيجة 2-2، فاز كريستال بالاس بهدف نظيف على بيرنلي، فاز وست برميتش بهدفين نظيفين على برايتون، وتعادل سوانزي سيتي مع نيوكاسل.