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حركة فتح بمحافظة الشمال تعقد ندوة بعنوان: " المحامون الفلسطينيون رؤى وتطلعات مستقبلية "

السبت 13 يناير 2018 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح بمحافظة الشمال تعقد ندوة بعنوان: " المحامون الفلسطينيون رؤى وتطلعات مستقبلية "



الشمال/ غزة /

نظمت حركة فتح في محافظة الشمال ندوة تحت عنوان :"المحامون الفلسطينيون رؤى وتطلعات مستقبلية " مساء اليوم السبت، في قاعة كافتيريا رابعة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة .

وجاءت هذه الندوة لمناقشة دور المحاميين القانوني في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني سيما في ظل الحصار والظروف السياسية و الاقتصادية الصعبة الذي يواجهها افراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة يوميا ،وفقدانهم ابسط حقوقهم من كهرباء ومياه غير صالحة للاستخدام واغلاق مستمر للمعابر ومنع من السفر، بحضور لجنة المنظمات الشعبية بمحافظة شمال قطاع غزة وعدد من الشخصيات القانونية و قيادات تيار الاصلاح الديمقراطي في الحركة ونخبة من المحاميين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الدكتور صلاح الوادية رئيس الدائرة القانونية لحركة فتح ساحة غزة، على ضرورة توعية ابناء شعبنا بكيفية المطالبة بحقوقهم، مشددا على دور المحاميين الفلسطينيين في اثراء وعي افراد المجتمع بآليات المطالبة بأبسط حقوقهم ورد الظلم ورفض كافة اشكال العقوبات عنهم.

وفي سياق متصل، اكد الدكتور عبدالحميد المصري عضو المجلس الثوري على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية ، مشيرا الى اهمية عمل المؤسسات الاستراتيجي وضرورة ترتيب جميع هياكل المؤسسات لتنظيم العمل بما يصب في خدمة المجتمع الفلسطيني.

من جانبه طالب عنان نصر منسق لجنة المحاميين في محافظة الشمال ،جميع المحاميين الفلسطينيين بعدم الخضوع لكافة التهديدات والممارسات الهمجية ضدهم والعمل بكل نزاهة وموضوعية لخدمة ابناء المجتمع الفلسطيني.

الجدير بالذكر بأن تلك الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع النخب المجتمعية في اطار التواصل معها وحشد طاقاتها لخدمة القضية الفلسطينية. وفي الختام كرّم منسق محافظة الشمال محمد أبو شباك وأعضاء هيئة المحافظة نخبة من محامي محافظة الشمال وقيادات التيار القائمة على تنظيم اللقاء.

#حركة فتح

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