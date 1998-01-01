رئيس بلدية البيرة يجتمع مع نقابة المهندسين

البيرة / سما /

اجتمع رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، اليوم السبت، مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية (نقابة المهندسين)، ممثلة برئيسها م.زياد العالم، وعدد من أعضاء الهيئة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، نائب رئيس البلدية د.هشام شكوكاني، أحمد بدران، عمر عطا، أ.ضياء معلا.

وأكد اسماعيل على ضرورة أن تكون الهيئة جسم مكمل للبلدية ومساعد في تطبيق القانون، وأن يكون لها دور فعال في المشاركة في تنظيم أعمال البناء في المدينة.

وتباحث الطرفان الى أن تقوم بلدية البيرة بتزويد هيئة المكاتب بجميع القوانين والانظمة الخاصة بالمباني خصوصاً في تغيير أي قانون وذلك كنوع من التنسيق بين هيئة المكاتب والبلدية.

وتم مناقشة عدة مواضيع تهم العمل الهندسي، وخاصة القوانين والأنظمة التي تتعلق بممارسة المهنة، وتفعيل الاشراف الالزامي، والمهندس المقيم، وتفعيل صب الباطون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير العمل وضبطه، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الموقعة ما بين بلدية البيرة ونقابة المهندسين، وبروتوكول السلامة العامة، وأكد الحضور على أن البلدية والنقابة هم شركاء في المحافظة على المدينة والمواطن.