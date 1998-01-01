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د. مصطفى البرغوثي: الشعب الفلسطيني يقف الى جانب الاسيرات في سجون الاحتلال

السبت 13 يناير 2018 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان الشعب الفلسطيني بأسره يقف الى جانب الاسيرات في سجون الاحتلال. جاءت تصريحات البرغوثي خلال مشاركته في التظاهرة الحاشدة التي نظمت في النبي صالح ظهر اليوم السبت.

وأضاف البرغوثي، رغم الحواجز واغلاق مداخل قرية النبي صالح لمنع المواطنين من المشاركة في التظاهرة الا انه لم ينجح في ذلك ورغما عن انف الاحتلال استطعنا الوصول والمشاركة في التظاهرة لمساندة الاسيرات في سجون الاحتلال.

واوضح البرغوثي، انه لا سبيل امام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة الشعبية وتصعيد المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل والتمييز العنصري الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي. وشدد البرغوثي، على أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر حتى الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، والافراج عن جميع الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال.

#مصطفى البرغوثي

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