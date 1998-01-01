الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

غزة / سما /

طالبت وزارة الداخلية بغزة السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في حادثة قتل الصياد الفلسطيني عبد الله رمضان زيدان (32 عاماً)، من قبل الجيش المصري، ومحاسبة الفاعلين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن التحقيقات الأولية أفادت أن قارب الصيد الفلسطيني الخاص بالشهيد عبد الله رمضان زيدان لم يجتز الحدود المصرية.

وأكد أن الداخلية تعمل باستمرار لمنع أي تجاوزٍ للحدود البحرية.

من جانبها استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إطلاق الجيش المصري الرصاص على الصيادين الفلسطينيين بالرغم من أنه لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين والذين من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، بكل مشاعر الحزن والعزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد الصياد عبد الله رمضان زيدان شهيد لقمة العيش، وشهيد الحصار، والذي قضى نحبه في أثناء بحثه عن لقمة عيشه في عرض بحر غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

واستشهد الصياد عبد الله رمضان زيدانفي بحر رفح برصاصة في الصدر أطلقها عليه زورق بحرية تابع للقوات المصرية، مساء أمس الجمعة.