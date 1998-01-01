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الرئيس يلقي كلمة هامة في افتتاح أعمال المجلس المركزي

السبت 13 يناير 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلقي كلمة هامة في افتتاح أعمال المجلس المركزي



رام الله / سما /

 يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم غد الأحد، كلمة هامة في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي يستمر ليومين، تتعلق بمجمل التطورات المتعلقة بالقرار الأميركي إزاء القدس.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إنه من المتوقع حضور 90 عضوا من أصل 114 من أعضاء المجلس المركزي، أي أن نصاب الانعقاد الجلسة سيكون مكتملا.

وأضاف الزعنون في تصريحات لصوت فلسطين، اليوم السبت، "سيحضر الاجتماع نحو 160 عضوا مراقب، أي الذين سيحضرون الجلسة ما يقارب 250 عضوا".

وأشار إلى أن أعمال المجلس المركزي الذي يستمر يومين تبدأ بكلمة لرئيس المجلس الوطني، ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن ثم كلمة الرئيس محمود عباس.

#الرئيس #كلمة #المجلس المركزي

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