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رسمياً .. توران يغادر برشلونة باتجاه باشاك شهير التركي

السبت 13 يناير 2018 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. توران يغادر برشلونة باتجاه باشاك شهير التركي



وكالات / سما /

أعلن نادي باشاك شهير إسطنبول رسمياً عبر حسابه الرسمي عن التعاقد مع النجم التركي أردا توران قادماً من نادي برشلونة الإسباني .

ونشر برشلونة بياناً رسمياً يؤكد فيه رحيل أردا توران عن النادي الكتالوني على سبيل الإعارة لمدة عامين ونصف مع أحقية الشراء للنادي التركي .

كما ينص بند آخر من الاتفاق بين الناديين على أحقية برشلونة في بيع اللاعب لأي نادٍ أوروبي إن لم يرغب الفريق التركي في شرائه بعد ذلك .

واتفق الناديين على عدة بنود ، أهمها أن يدفع النادي التركي راتب أردا توران طيلة مدة الإعارة ، كما سيستلم النادي الكتالوني متغيرات متفق عليها مع باشاك شهير حسب أداء اللاعب .

وانتقل أردا توران إلى برشلونة في صيف عام 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني ، ولعب بقميص البلاوجرانا 55 مباراة ، سجل خلالها 15 هدفاً وحصد 6 ألقاب .

#أردا توران #باشاك شهير

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