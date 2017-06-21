جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير أيوب العصا يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

السبت 13 يناير 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

 أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاماً) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم دخل يوم الأربعاء 10/01/2018 في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لقرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر لمهجة القدس أن إدارة سجن عوفر نقلت الأسير أيوب العصا إلى قسم الزنازين بعد إصراره على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضه قرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال  اعتقلته بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري حيث إنها أصدرت أمراً إدارياً باعتقاله لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة.

جدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال .

#أيوب العصا #اسير #اضراب

أخبار ذات صلة

إضراب الاسرى في سجون اسرائيل يدخل يومه الـ27.

إضراب الاسرى يدخل يومه الـ 31 ودعوات لتحرك جماهيري اوسع

الرئيس عباس ودحلان

موقع عبري: مصر تتعامل " بذكاء " و تمسك العصا الفلسطينية من الوسط

اسرائيل توافق سرا على تطبيق خطة "العصا والجزرة "

شرطة الاحتلال امام الاقصى

الأقصى مفتوح للجميع و قوات الاحتلال تكثف تواجدها في القدس

ام الحيران - ارشيف

إضراب شامل وحداد عام في الداخل الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..«طقوس غريبة» أعلى جبل في مكّة.. وباحث بالسيرة النبوية يرد

هل اشترى ترامب صمت ممثلة إباحية بـ130 ألف دولار؟؟

ماذا قال طبيب البيت الأبيض بعد إجراء فحص طبي للرئيس الامريكي "دونالد ترامب " ؟

ابو مرزوق: حماس تعتذر عن مشاركة لا فائدة منها في المركزي والجهاد تعلن ايضا عدم المشاركة

التوتر يتصاعد.. مقاتلة قطرية تتصدى لطائرة إماراتية اخترقت الأجواء مجددا

ماذا قال مصطفى بكري عن ترشح سامي عنان للرئاسة؟

فيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة تثير غضبا واسعا

الأخبار الرئيسية

السنوار

وزير إسرائيلي في الكابنيت يهدد السنوار بالاغتيال

حرب غزة -ارشيفية

التصعيد مع إسرائيل يختبر قدرة حماس على منع انفجار الوضع في غزة

حماس- ارشيف

حماس: قررنا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لهذه الأسباب ..

عباس ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني : السلطة تدعو مسؤول أمريكي لحضور "المركزي رغم الاعلان عن مقاطعة الادارة

الصياد عبد الله رمضان زيدان - ارشيف

صور: استشهاد صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية برفح جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية