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كيف تجتازين اللقاء الأول مع شريكك بنجاح ؟

السبت 13 يناير 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تجتازين اللقاء الأول مع شريكك بنجاح ؟



وكالات / سما /

نصائح الموعد الأول لا تنتهي، فهذا الموعد تتوقف عليه مستقبل العلاقة، فإما أن يكون ناجحًا وبداية لعلاقة جيدة، أو يتم ارتكاب بعض الأخطاء التي تقضي على أي مستقبل للعلاقة.
ولهذا نقدم لك الأخطاء التي عليك تجنبها في الموعد الأول:
اختيار المكان:
أول خطأ يقع في الشخص عند الموعد الأول هو أن يكون متسلطًا ومسيطرًا ويحدد هو الوقت والمكان اللذين يناسبانه دون اعتبار للطرف الآخر، فالموعد الأول يجب أن يتم اختيار وقته ومكانه حسب الشخصين وليس بما يلائم شخصًا واحدًا.
كما أن الانفراد بهذا الحق يجعل الطرف الآخر يخشى من دخول هذه العلاقة؛ تجنبًا لأن يتم السيطرة عليه، وتهميش دوره.
التحدث عن الأحباء السابقين:
خطأ يمكن الوقوع فيه، وهو التحدث عن التجارب السابقة، وخاصة في أول لقاءات، فهذه النوعية من الأحاديث تأخذكما بعيدًا عن التعرف بشكل أكبر على بعضكما، لأنه يجب أن تكون الفترة الأولى من المواعدة مركزة عليكما أنتما فقط، وأي حديث عن علاقات سابقة هو دليل على عدم القدرة على تجاوزها.
التواصل الجسماني:
الخطأ الثالث هو البدء في الملامسة وكسر الحواجز من الموعد الأول، فهذا يعكس جرأة تخيف الطرف الآخر، فاللقاءات الأولى يجب أن يتسم الطرفان فيها بالتحفظ، ومحاولة استكشاف كل منهما للآخر.
التأخير:
ربما هو ليس موعد عمل، ولكنه أيضا موعد مهم، لذلك يجب أن تترك انطباعا جيدا لدى الطرف الآخر، كما أنه يعكس احترامك له، لذلك يجب أن تأتي في الموعد المحدد، ولا تظن أن التأخير سيجعلك تبدو كشخص واثق من نفسه، بل على العكس سيظهرك كشخص مهمل.
أسئلة شخصية:
وأخيرا يأتي الخطأ الأكبر وهو أن تبدأ في سؤال الطرف الآخر أسئلة شخصية ربما لا يحب أن يعرفك عليها في البداية، لذلك يجب أن تعرف أن اللقاءات الأولى يقوم كل طرف فيها بحكي ما يريده هو وليس على أحد استباق الأحداث، وتوجيه أسئلة قد تكون محرجة.

#اللقاء الاول

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