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دفاع مدني سلفيت يخلي أربع إصابات من حادث إنقلاب مركبة

السبت 13 يناير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أخلت طواقم الدفاع المدني في محافظة سلفيت اليوم السبت ، أربع إصابات من حادث سير إنقلاب مركبة على الشارع الرئيسي قرب مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث وقع على الشارع الرئيسي نتج عن حادث لإنحراف المركبة عن الشارع الرئيس وإنقلابها جانب الطريق ، ما أدى لإصابة احد ركابها بإصابة خطرة والإخرى إصابات وصفت بين متوسطة وطفيفة ، فعمل الطاقم على إخلاء المصابين ، وتسليمهم لمركبة إسعاف الهلال الأحمر التي نقلتهم إلى المستشفى ، ومن ثم قامت الطواقم على فصل البطارية عن المركبة تفاديا لحدوث تماس كهربائي وإزالة الزجاج والزيوت والوقود من أمام حركة المرور والسير للحد من خطر انزلاق مركبات أخرى وإعادة المركبة لمسارها وتأمين حركة المرور على الشارع أصولاً .

ومن جهته أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم حقوقي حسان جبر بالسائقين ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالشواخص المرورية وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعمل الصيانة الدورية للمركبات والتاكد من فعالية المكابح وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم وحرصاً على سلامتهم .

#دفاع مدني

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