مزايا رائعة لا تعرفها عن فيسبوك مسنجر

ما الجديد الذي أضيف لفيسبوك مسنجر؟

شاشة نيوز: لم يعد تطبيق فيسبوك مسنجر مجرد تطبيق لإرسال الرسائل واستقبالها، فقد حصل على الكثير من المزايا الرائعة، التي تتيح للمستخدمين القيام بأشياء تلامس حياتهم اليومية.

نورد في ما يلي 7 من تلك المزايا التي قد لا يعرفها البعض:

تحكم بمنزلك الذكي

يشهد استخدام إنترنت الأشياء نمواً سريعاً، حيث نملك في منزلنا الكثير من الأجهزة الذكية، ونحتاج إلى وسيلة قوية ومتماسكة للسيطرة على جميع الأجهزة الموجودة ضمن المنزل، وفي خطوة قد تكون مفاجئة للبعض، فيسبوك ماسنجر يتيح إمكانية التحكم في المنازل الذكية، حيث يتيح لك التحكم بالإضاءة ودرجة الحرارة والكثير غيرها، وذلك عن طريق إرسال رسالة لبوت Netatmo Smart Home Bot.

الرموز التعبيرية العملاقة

يتيح ماسنجر استخدام الرموز التعبيرية العملاقة خلال محادثات الفيديو التي تقوم بها، وتجد هذه الرموز في الجزء السفلي من الشاشة، حيث تمنح هذه الميزة للمستخدم إضافة الفلاتر والأقنعة، وردود الفعل.

حجوزات المطاعم

يمنح ماسنجر القدرة للمستخدمين على مشاركة معلومات المطعم الذي يودون الذهاب إليه، ويتيح مناقشة الحجوزات، فقط قم بالضغط على زر الزائد الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم قم بفتح تطبيق opentable.

المحادثات السرية

إذا كان لديك معلومات حساسة وتريد مشاركتها مع شخص ما، ليس فقط الرسائل المشفرة يجعلها آمنة، حيث يمكن للمستخدم تعيين الرسالة لحذف نفسها بعد فترة معينة من قراءتها، كل ما عليك فعله وأنت ضمن المحادثة النقر على الزر الموجود في أعلى يمين الشاشة، ثم قم باختيار محادثة سرية، بعدها قم بالضغط على زر الساعة ضمن المحادثة لتحديد الوقت الذي تريده لتختفي الرسالة، ثم قم بإرسال الرسالة.

إنشاء قائمة سبوتيفاي جماعية

ويتيح ماسنجر مشاركة قائمة من سبوتيفاي ضمن المحادثات، بعد الدخول إلى المحادثة قم بالنقر على زر الزائد الموجود أسفل يسار الشاشة، وقم باختيار تطبيق سبوتيفاي، ثم قم بإنشاء قائمة تشغيل وشاركها مع الأصدقاء.

الألعاب

يمكن لمستخدمي ماسنجر اللعب مع الأصدقاء، ولبدء اللعبة، اضغط على أيقونة وحدة التحكم في الزاوية اليمنى السفلى من التطبيق، ثم قم باختيار اللعبة، وسيكون هناك خيار متاح لاختيار الأصدقاء الذين تود اللعب معهم.

مشاركة رمز ماسنجر

لمشاركة رمز الماسنجر، عليك الدخول إلى حسابك الشخصي، ثم قم بالنقر على رمز الماسنجر، بعدها يمكنك مشاركة الرمز عن طريق الضغط على الأيقونة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.