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تعليق الصيد في بحر غزة احتجاجًا على قتل الصياد زيدان

السبت 13 يناير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الصيد في بحر غزة احتجاجًا على قتل الصياد زيدان



غزة / سما /

 أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، اليوم السبت، عن تعليق الصيادين للعمل في عرض البحر احتجاجا على قتل البحرية المصرية الصياد عبدالله زيدان الليلة الماضية.

وقال عياش في تصريح صحفي ، أن هذه تعليق العمل تم بدءًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى مساء يوم غد الأحد. معربًا عن استنكاره لعملية القتل التي وصفها بـ "الجريمة".

ونفى أن يكون الصياد زيدان قد اخترق الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه تم استهدافه داخل الحدود البحرية الفلسطينية حين كان يبحث عن لقمة عيش عائلته، داعيا الجيش المصري لفتح تحقيق في الحادثة.

#الصياد زيدان #تعليق #عمل #غزة

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