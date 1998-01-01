طموح تطلق مخيم الموهوبين 2018

غزة / سما /

أطلقت جمعية طموح لتنمية المهارات مخيمها الشتوي الأول لهذا العام والخاص بالأطفال الموهوبين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أ. محمد الكيالي, أن طموح كونها الحاضنة الأولى للأطفال الموهوبين والشباب المبدعين وعضو فاعل في مجموعة حماية الطفولة التابعة لليونيسيف , فقد اعتبرت 2018 عاما للطفولة والطلائع مستهلة نشاطها لهذا العام بأكثر من فعالية, ومنها مخيم الموهوبين الشتوي.

وأكدت منسقة الفعاليات ولاء نعمة, أن الإقبال المتزايد على المخيم من قبل الأطفال لهو دليل واضح على نجاح الفعالية والتي تنوعت فقراتها لتلامس مواهب وإبداعات الأطفال ولتؤكد تعطش أطفالنا إلى بيئة تعليمية مبدعة.