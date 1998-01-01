قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من دخول النبي صالح

رام الله / سما /

منعت قوات الاحتلال ، اليوم السبت، عددا من الطواقم الصحفية من دخول قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي ، إن جنود الاحتلال منعوا طواقم صحفية من دخول القرية، فيما تمكن البعض من الدخول من خلال طرق التفافية طويلة.

وأشار إلى أن مهرجانا مركزيا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" يقام في القرية ظهر اليوم، تنديدا بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وبحملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في القرية، حيث اعتقلت الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، فيما أفرج عن ابنة عمها نور التميمي وقريبتها منال التميمي.